Удмуртия на 26% увеличила внешнеторговый оборот с Турцией по итогу 2022 года

В 2022 году объем экспортных поставок из Удмуртии в Турцию вырос в 4 раза. Вместе с тем объем внешнеторгового оборота со страной увеличился на 26%. По данному показателю Турция на восьмом месте, рассказал первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Именно поэтому мы выбрали Турцию для делового визита. В бизнес-миссии работают предприятия промышленности, лесопромышленного комплекса, IT-отрасли»»,— отметил господин Сунцов.

В частности, в визите участвуют «Ижевский завод пластмасс», концерн «Калашников», «Чепецкий механический завод», Sititek, КФХ Саламатов С.А, НПО «Дельта», «Складские Технологии», «Техностудия Профиль», «ОРИОН» и «ФНВ ЛЕС». За первый день компании провели более 40 b2b встреч с потенциальными партнерами, в том числе с производителями изоляционных материалов, металлических комплектующих и станков, а также с оптовыми ритейлерами.