Более 10 тысяч мигрантов приехали в Волгоградскую область за три месяца

За первый квартал 2023 года в Волгоградскую область прибыли 10,1 тыс. мигрантов. Об этом сообщает Волгоградстат.

86% мигрантов составили переехавшие в регион граждане России, 14% — иностранцы. Среди последних почти 1,3 тыс. граждан стран СНГ (21,8% — Таджикистан; 19,6% — Армения; 11,2% — Узбекистан) и 170 человек из других государств.

72% мигрантов поселились в городах Волгоградской области, 28% — в сельской местности. 30,6% прибывших остались в Волгограде; 9,6% — в Волжском; 5,7% поселились в Городищенском районе. Меньше всего мигрантов приехало во Фроловский район — 0,2%.

Дарья Васенина