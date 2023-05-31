В Петербурге планируют создать премию «Лучшая промышленная династия Санкт-Петербурга»

Законодательное собрание Петербурга поддержало идею создания в городе премии «Лучшая промышленная династия Санкт-Петербурга». Это позволит мотивировать сотрудников промышленных предприятий и создать им положительный образ в обществе, передает корреспондент «Ъ-СПб».

По словам депутата от КПРФ Ирины Ивановой, после учреждения премии будут присваиваться раз в год. Их размер составит 40, 60 и 100 тыс. руб.

Премия будет выделяться из бюджета ЗакСа. Планируется, что первая церемония пройдет в сентябре этого года в День промышленности Санкт-Петербурга.

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