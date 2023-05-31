В Севастополе начали проверку по факту падения футбольных ворот на ребенка

В Севастополе начали проверку обстоятельств падения футбольных ворот на 11летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Севастополю.
Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя
По данным следствия, 30 мая ученик пятого классе пошел в гости к другу. На спортплощадке на улице Шевченко мальчики играли в футбол. Мать пострадавшего сообщила, что сын повис на верхней перекладине футбольных ворот, после чего конструкция опрокинулась. Мальчик получил множественные переломы стопы. Его отправили в больницу.
«Проверка организована по сообщению из СМИ и по материалам, поступившим из органов прокуратуры»,— говорится в сообщении.
Следователи проведут проверку ответственных лиц, устанавливавших ворота и управляющую компанию, содержащую площадку. По итогам мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
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