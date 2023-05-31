ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о едином стандарте городских такси

Депутаты Законодательного собрание Санкт-Петербурга в первом чтении одобрили законопроект о регулировании работы такси. Несмотря на бурное почти полуторачасовое обсуждение на заседании 31 мая, за принятие законопроекта проголосовали 38 депутатов, против — 5, воздержались — 3, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

В документе говорится о создании и ведении трех реестров: легковых такси города, служб заказа и перевозчиков. Разрешение на оказание услуг действием на пять лет будут выдавать юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Физлицам оформлять разрешение будут на пять лет либо на меньший срок по желанию заявителя. Службы заказа также будут получать право на работу на пять лет. Помимо этого, депутаты предлагают оборудовать специальные места для такси на территории аэропорта, жд вокзалов и автовокзалов. За пределами оборудованных площадок предлагать услуги такси запретят.

Кроме того, законопроект подразумевает переход к более экологичному транспорту. С 1 сентября текущего года таксопарк должен состоять из автомобилей не ниже третьего экологического класса, с 1 сентября 2024 года — не ниже четвертого, а с 1 сентября 2026 года — пятого и выше. Также в течение пяти лет все автомобили должны изменить внешний облик: поменять цвет на белый с желтой полосой. Регулировать рынок, к примеру, утверждать порядок предоставления разрешения и внесения изменений в реестры, будет правительство города.

Законопроект, как отмечают его авторы — трое депутатов от фракции «Единая Россия» — в пояснительной записке, разработан в соответствии с федеральным законом № 580-ФЗ.

Особое внимание парламентарии уделили обсуждению внешнего преображения автомобилей. Депутат Марина Шишкина отметила, что перекрасить одну машину обойдется в 70 тыс. рублей. Такие траты, по ее мнению, в итоге могут сказаться на цене за поездку. Коммунист Александр Рассудов назвал перекрашивание автомобилей — «хотелками законотворцев», напомнив коллегам о погодных условиях и слякоти в осенне-зимний период в городе.

Не затронет замена цвета машины бизнес-класса. Водители таких компаний работают по договору между перевозчиков и пассажиром, а не как такси, пояснил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Принять закон, как настаивают авторы, необходимо до 1 сентября 2023 года. Тогда вступит в силу соответствующий федеральный закон.

Надежда Ярмула

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