Завершено расследование дела Олега Митволя, обвиняемого в хищении при строительстве метро в Красноярске

ФСБ завершила следствие по делу председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 млн руб. при строительстве красноярской подземки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, отмечая, что Олег Митволь знакомится с материалами следствия, объем которого составляет 20 томов. После этого дело поступит в прокуратуру на изучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Олега Митволя, ранее занимавшего пост замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково и конвоировали в Красноярск. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и водворили в местный СИЗО.

По сведениям «Ъ-Сибирь», задержание Олега Митволя связано с расследованием уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проектирование красноярского метрополитена АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», в котором Олег Митволь возглавляет совет директоров. В последующем бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев