В Крыловском районе задержали подозреваемого в убийстве девушки 20 лет назад

В Крыловском районе задержали жителя, который убил девушку в июне 2002 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

В июне 2002 года в правоохранительные органы Крыловского района сообщили о пропаже без вести 20-летней местной жительницы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), однако тогда местонахождение девушки установлено не было. Следователи фактически заново отработали круг знакомых девушки и установили причастность к совершению преступления ее 43-летнего знакомого.

После задержания он сообщил, что в ночь на 9 июня 2002 года он и девушка шли по улице Ленина в станице Кугоейской. Они поссорились, и он несколько раз ударил ее кулаками по голове. От полученных повреждений девушка скончалась на месте. Мужчина сокрыл тело погибшей на станичной свалке.

Ему предъявили обвинение в убийстве. Он дал признательные показания и указал место сокрытия тела. По уголовному делу продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и собирать доказательственную базу.

Татьяна Ручкина

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