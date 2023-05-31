Крымская железная дорога расторгла контракт на проектирование городской электрички в Севастополе

ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) в одностороннем порядке расторгла контракт на проектирование городской электрички в Севастополе. Сумма контракта составляла 130 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации издания Forpost, проектирование инфраструктуры будущей электрички должны были завершить в 2022 году. Сейчас готовность проекта составляет 80%. Срыв сроков представители подрядной организации объяснили наличием в границах проектирования целого ряда объектов культурного наследия, в том числе находящихся под защитой ЮНЕСКО. Однако КЖД данные аргументы не устроили.

Олег Исаев

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