Купальный сезон в Петербурге начнется не раньше третьей декады июня

Водоемы Санкт-Петербурга, включая Финский залив, прогреются до температуры, пригодной для комфортного купания, в третьей декаде июня. Повышение температуры воздуха в городе до обычных июньских значений начнется с 5 числа, рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель петербургского Гидрометцентра и главный синоптик города Александр Колесов.

«Сейчас мы прогнозируем, что влияние антициклона скажется на третьей декаде июня. Дневные температуры будут в районе 17-22 градусов, а к концу месяца температура повысится до 23-28 градусов, что скажется и на прогреве водоемов»,— объяснил Александр Колесов (цитата по «Петербургскому дневнику»).

Как отметил господин Колесов, в середине мая вода уже прогревалась до 14-15 градусов по Цельсию, но резкое снижение температуры воздуха во второй половине месяца отсрочила возможность открыть купальный сезон. Более того, в ближайшие дни в Ленобласти и Петербурге возможны очные заморозки до отметок чуть выше 0 градусов.

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