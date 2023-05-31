МИД Китая: Пекин был вынужден выслать индийских журналистов из-за давления Нью-Дели

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала материал The Wall Street Journal(WSJ) о выдворении журналистов Индией и Китаем. В ходе брифинга она заявила, что Пекин был вынужден принять ответные меры для защиты законных прав и интересов китайских СМИ из-за «необоснованного давления» со стороны Нью-Дели.

Мао Нин обратила внимание, что китайские журналисты в течение долгого времени «подвергались несправедливому и дискриминационному обращению в Индии». По ее словам, в 2017 году индийская сторона без объяснения причин сократила до трех месяцев срок действия виз китайских журналистов. В 2020-м количество журналистов из Китая, находящихся в Индии, снизилось с 14 человек до одного. «Я хотела бы подчеркнуть, что Китай готов поддерживать контакты с индийской стороной на основе принципов взаимного уважения, равенства и выгоды»,— сказала она (цитата по сайту МИД КНР).

Кроме того, представитель китайского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что Индия, в свою очередь, пойдет навстречу Китаю и должным образом отреагирует на «справедливые озабоченности» Пекина. В частности, по мнению Мао Нин, Нью-Дели следует создать необходимые условия для восстановления отношений между СМИ двух стран.

Территориальный конфликт Индии и Китая связан с вопросом о границе между бывшей Британской Индией и Тибетом. Трижды разногласия становились причиной крупных военных конфликтов — в 1962, 1967 и 1986–1987 годах, в них погибло более 2 тыс. человек. В декабре 1988 года страны договорились решить пограничный вопрос. В 1993 и 1996 годах Китай и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Несмотря на решение Индии и Китая о заморозке территориального конфликта, в последние два года ситуация на линии фактического контроля несколько раз обострялась. По этой причине индийская и китайская стороны изгнали всех журналистов, работавших на территории стран друг друга, сообщала WSJ со ссылкой на информированные источники.

По словам источников газеты, в мае индийские власти отказали в продлении виз двум последним оставшимся в стране журналистам китайских государственных СМИ: агентства новостей Синьхуа и Центрального телевидения Китая. В начале 2023 года в Китае продолжали работать четыре журналиста из Индии. Двое из них, по словам китайского чиновника, не получили рабочие визы. У третьего журналиста в мае была аннулирована аккредитация, но в настоящее время, по данным WSJ, он все еще остается в стране. Судьба четвертого журналиста в материале не уточняется.

Милена Костерева