Краснодар в четвертый раз подряд стал лидером по предложению квартир в новостройках

В мае по предложению жилья на рынке новостроек Краснодар занял первое место среди городов-миллионников. Как сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на платформу bnMAP.pro, столица Кубани лидирует в рейтинге уже четвертый месяц подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В конце мая в Краснодаре объем предложения на первичном рынке жилья составил 59,9 тыс. квартир. Город удерживает лидерство в связи с резким увеличением количества предложений в феврале — 56,8 тыс.

При этом в начале года в столице Кубани было 45,4 тыс. лотов. Лидером рейтинга тогда являлась Москва, которая теперь занимает второе место с 53,6 тыс. предложений. В марте на рынке недвижимости Краснодара было 57,3 тыс. квартир, в апреле их количество увеличилось до 60,6 тыс.

Управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова объясняет лидерство Краснодара высокими темпами строительства и активной политикой продаж застройщиков. Только с начала года на рынке появилось четыре новых ЖК и большое корпусов в других проектах.

Татьяна Ручкина

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