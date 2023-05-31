Комиссия по ПЗЗ одобрила строительство базы отдыха с глэмпингом на Голом Мысу

Сегодня на заседании члены комиссии по землепользованию и застройке повторно рассмотрели заявление бизнесмена Александра Михалева о строительстве базы отдыха с глэмпингом в микрорайоне Перми Голый Мыс. Проект недавно прошел публичные слушания. Территория по ул. Апрельской, 51, представляет собой бывшую лыжную базу «Звезда» в микрорайоне Голый Мыс. Господин Михалев попросил установить на своей площадке в 4,7 га территориальную зону рекреационно-ландшафтных территорий Р-2. Сейчас бывшая лыжная база относится к зоне спортивных объектов ЦС-3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Лыжная база «Звезда» не используется уже 15–20 лет. Ее купил бизнесмен Александр Михалев и намеревается развивать там экологический туризм. На Голом Мысу построят базу отдыха с глэмпингом, беседками с террасами, летними кафе, прокатом туроборудования, детскими площадками, организуют экологические тропы и прочее. Заявление господина Михалева об установлении на ул. Апрельской зоны Р-2 пермская комиссия по землепользованию и застройке рассматривала в январе этого года и направила на публичные слушания. Публичные слушания проект прошел в начале мая, замечаний и предложений к нему высказано не было.

Представитель краевого минимущества сообщила на заседании комиссии, что проект базы отдыха поддержало региональное минтуризма. Ранее из-за несоответствия разрешенного вида использования площадки (под спортобъекты) проект Александра Михалева не смог получить грант на обустройство глэмпинга.

Как сообщил сам собственник бывшей лыжной базы, сейчас он восстанавливает свой объект. «Купил эту базу в прошлом году в ужасном состоянии. Сейчас хотим из нее сделать красивое место нашего города, облагораживаем ее»,— пояснил бизнесмен. В краевом минимуществе добавили, что на территории базы ведутся восстановительные работы по улично-дорожной сети и коммуникациям. После пояснений министерства и собственника объекта по ул. Апрельской члены комиссии одобрили предложение о смене зонирования.