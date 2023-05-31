Директора «Астраклимата» в Татарстане подозревают в уклонении от уплаты 92 млн рублей налогов

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 45-летнего директора компании «Астраклимат». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 92 млн руб. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следствие считает, что в 2018-20 годах подозреваемый вносил ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами в налоговые декларации. За счет этого ему удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

"Ъ-Казань"