«Команды будут биться не только за титул»

Вечером 31 мая мы узнаем победителя Лиги Европы. В Будапеште на стадионе имени знаменитого венгерского форварда Ференца Пушкаша встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Шансы команд оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Предсказать исход финала Лиги Европы значительно сложнее, чем Лиги чемпионов. Если в главном турнире есть ярко выраженный фаворит — это «Манчестер Сити» — то понять, кто сильнее во втором по значимости футбольном еврокубке — испанская «Севилья» или итальянская «Рома» — практически невозможно.

Да испанский клуб брал Лигу Европы шесть раз и уже приучил всех к мысли, что в этом турнире им нет равных. Но «Рому» возглавляет Жозе Моуринью, который не проигрывает финалы. Не просто так наставник получил прозвище «Особенный». Кто-то даже начал говорить о магии Моуринью, но вся магия наставника в том, что он не дает играть сопернику, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Они прошли Леверкузен, а после матча все говорили о том, что "Рома" показала уродливую игру. Этот суперпрагматизм настолько душный, настолько неприятный для соперника, что команда Моуринью, именно когда демонстрирует такую игру, может превзойти кого угодно. Магия Моуринью, скорее всего, в этом, а не в том, что ему везет или он способен на какие-то неожиданные, порой, может быть, спонтанные решения, которые удивляют весь футбольный мир».

В связи с этим ждать фееричного и атакующего футбола в этом финале Лиги Европы вряд ли стоит. И россыпи голов, несмотря на серьезный атакующий потенциал «Севильи», мы не увидим, считает комментатор Роман Гутцайт:

«Если "Рома" закроется, а, скорее всего, так оно и произойдет, "Севилье" будет сложно забить. С другой стороны, "Роме" нужно создавать достаточно много моментов, чтобы отправить мяч в ворота соперника. Нельзя сказать, что эта команда фантастически быстрая на игре в атаке, она будет выступать вторым номером и контратаковать».

Букмекеры больше верят в «Севилью». На испанский клуб коэффициенты во всех компаниях, которые принимают ставки, чуть ниже. Но разница, нужно признать, невелика. Все-таки в одном конкретно взятом матче произойти действительно может все что угодно, но именно «Севилья» перед финалом кажется более сбалансированной, считает комментатор, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич:

«"Севилья" располагает очень хорошим подбором игроков в атаке и более сбалансированным, как мне кажется, футболом. Вряд ли встреча должна получиться очень насыщенной, очень результативной, потому что это финал. Здесь цена ошибки дорого стоит. Поэтому, мне кажется, больше двух забитых мячей в этой игре быть не должно».

Но сможет ли «Севилья» воспользоваться своим преимуществом, неизвестно. Стоит сказать, что победитель Лиги Европы получит примерно €8,5 млн. Для сравнения в Лиге чемпионов только за участие в групповом турнире клуб может получить около €30 млн. Так что сегодня команды будут биться не только за титул, но и за финансовое благосостояние своих команд в следующем сезоне. Ведь победитель турнира получит прямую путевку в финальную стадию Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00, прямую трансляцию из Будапешта будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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