ЗакС Ленобласти официально признал Колтуши городом

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области в среду, 31 мая, сразу в трех чтениях был принят проект областного закона, касающегося административно-территориальных преобразованиий во Всеволожском районе Ленобласти в связи с образованием города Колтуши.

Как сообщает официальный сайт областного парламента, законопроектом предлагается объединить деревню Колтуши и деревню Старая, имеющих смежные границы, в один населенный пункт. В результате объединения за новым муниципальным образованием сохранится наименование Колтуши. Укрупненный населенный пункт Колтуши предлагается отнести к категории «город», изменить статус Колтушского сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения (Колтушское городское поселение).

Авторы законопроекта рассчитывают, что данное преобразование повлечет для поселения увеличение доходной части бюджета и расширение перечня вопросов местного значения.

По данным областного портала 47news, сейчас в Колтушах официально проживает 30 тыс. человек. Предполагается, что к 2035 году местное население вырастет до 64 тысяч.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте