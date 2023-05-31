Мэрия Челябинска утвердила преобразование перекрестка возле шершневской плотины

Администрация Челябинска утвердила проект реконструкции перекрестка с круговым движением вблизи Шершневской плотины с преобразованием на Т-образный. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

Перекресток расположен в поселке Шершни на пересечении улиц Прибрежная, Гостевая, Центральная, Трактовая и Лыжных батальонов. На нем планируется организовать Т-образное движение вместо кругового и разместить светофоры. По словам создателей проекта, модернизация перекрестка вместе с расширением улицы Худякова позволит повысить пропускную способность участка возле плотины и предотвратит пробки в часы-пик.

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