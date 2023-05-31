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Суд приговорил жителя Волгограда к 8,5 годам лишения свободы за попытку поджечь здание УФСБ в Краснодаре

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд (ЮОВС) вынес приговор 46-летнему жителю Волгограда Игорю Паскарю, который признан виновным в совершении террористического акта и вандализме по мотивам политической ненависти, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе ЮОВС. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, затем – в колонии строго режима.

По данным суда, 12 июня 2022 года Игорь Паскарь, находясь в общественном месте в Краснодаре, бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью на тротуар перед зданием, на котором находился плакат с Z-символикой. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Спустя два дня подсудимый вновь совершил попытку поджога, на этот раз он бросил бутылку с «коктейлем Молотова» на тротуар перед входом в здание управления ФСБ России по Краснодарскому краю. На входе в здание загорелся коврик, который быстро потушили. После совершения поджога Игорь Паскарь не стал убегать, он нанес себе на лицо красителями желтого и синего цветов две полосы и остался на месте происшествия до задержания сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия и суда мужчина заявил, что таким образом он протестовал против СВО на Украине.

Анна Перова, Краснодар

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