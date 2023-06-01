Ювелирная компания Parure Atelier стала официальным партнером одного из лучших гольф-клубов страны – «Сколково». Здесь на высокотехнологичных тренировочных платформах гольфу обучают детей в возрасте от пяти лет и взрослых, а также регулярно проводят соревнования для мужских, женских, детских команд и семей на 18-луночном поле площадью более 100 га, спроектированном легендарным гольфистом Джеком Никлаусом и ландшафтным дизайнером Линдой Берд. В гольфе, как и в ювелирном деле, важны точность, этика, пространственное мышление, эффектность и самосовершенствование. В рамках нового партнерства Parure Atelier в ближайшее время выпустит серию значков из белого золота с символом Skolkovo Golf Club, которые будут получать победители турниров.
Parure Atelier и гольф-клуб «Сколково» объявили о сотрудничестве
1 / 7