В Ростове заключенный приговорен к 22 годам колонии за вступление в ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил россиянина Николая Глазунова к 22 годам заключения в колонии особого режима за вступление в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ) и вербовку новых участников. Мужчина принес присягу террористам, отбывая заключение в колонии на Ставрополье, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, Николай Глазунов вступил в ИГ в ноябре 2020 года. Для этого он сделал аудиозапись принесения присяги и отправил ее неустановленным лицам, представляющим террористическую организацию. В период с января по март следующего года подсудимый склонял к участию других заключенных.

Прокурор выдвинул в отношении Николая Глазунова обвинения по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности запрещенной организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Срок наказания подсудимому установлен по совокупности приговоров, назначенных Ставропольским краевым судом и Южным окружным военным судом. Первые четыре года заключения мужчина будет отбывать в тюрьме.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде», — сообщила пресс-служба суда.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону