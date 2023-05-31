В Петербурге будут судить мужчину, убившего сожительницу и ее годовалую дочь

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Максима Якубова. Он обвиняется пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Как сообщили в надзорном ведомстве, по версии следствия, в октябре 2020 года в квартире одного из домов на проспекте Кузнецова мужчина кулаками избил свою сожительницу, а затем на глазах матери бросил на кафельный пол ее годовалую дочь, которая от полученных травм скончалась на месте преступления. Убедив женщину не вызывать полицию, спустя неделю Якубов переместил тело мертвого ребенка в рюкзаке в Южно-Приморский парк, где спрятал в труднодоступном месте, накрыв камышами.

В феврале же 2021 года обвиняемый, находясь в той же квартире, где было совершено первое убийство, задушил и сожительницу. Желая окончательно убедиться в смерти женщины, Якубов погрузил ее в ванну с холодной водой, где удерживал не менее 2 минут. После этого он продержал какое-то время труп в квартире, а затем, замотав его в пленку, вывез в тот же парк и спрятал в кустах.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

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