На 10 лет колонии осужден житель Кузбасса за захват заложницы

Житель Кузбасса, ранее судимый за убийство, приговорен к 10 годам колонии за захват заложницы (ст. 206 УК РФ). Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска в рамках выездного судебного заседания, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным следствия, в декабре 2021 года фигурант дела насильно удерживал жертву в подсобном помещении одной из организаций. С прибывшими на место полицейскими вступать в переговоры он отказался. Впоследствии обвиняемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как установило следствие, обвиняемый в состоянии опьянения угрожая ножом взял в заложники бывшую сожительницу. В ходе допроса он пояснил, что причиной произошедшего стала ревность. Он был убежден, что женщина изменяла ему с директором организации, говорится в сообщении ведомства.

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Лолита Белова