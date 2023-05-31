West Wind Group: только половина покупателей приобретают офисы в Москве как готовый арендный бизнес

Офисные объекты стали активнее покупать для собственных нужд. Об этом тренде на рынке офисной недвижимости Москвы рассказала директор коммерческого департамента девелоперской компании West Wind Group Елизавета Ильюхина на конференции «Редевелопмент: новая история», организованной ИД «Коммерсантъ». По ее словам, сегодня 50% сделок с офисами заключается в интересах конечных покупателей, которые планируют собственное размещение на приобретенных площадях.

«Очень изменился тренд: если раньше у нас было около 10–20% конечных покупателей помещений, то сейчас это 50%. Только половина покупателей приобретает офисы как готовый арендный бизнес. Но есть нюанс, что так называемые квартирные инвесторы до сих пор к офисам очень скептически относятся»,— рассказала госпожа Ильюхина.

Эксперт также добавила, что основной спрос на офисы в столице сформировали представители сферы IT, производства и госкомпаний. «В основном это российские и азиатские компании»,— уточнила госпожа Ильюхина.

Как писал «Ъ» в мае, рынок коммерческой недвижимости демонстрирует умеренные признаки восстановления. Трафик в торговых центрах Москвы сохраняет положительную динамику относительно показателей прошлого года, а вакантность на крупнейших объектах начала снижаться. Спрос на офисы поддерживают преимущественно сделки с небольшими помещениями. В целом сохраняющаяся активность арендаторов сейчас сдерживает рост доли вакантных площадей и обеспечивает стабильный уровень арендных ставок. В среднем офисы класса А в Москве, по оценкам CORE.XP, сейчас стоят 26,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год, класса В — 19 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

О ситуации на рынке офисной недвижимости — в материале «Ъ» «Бизнес-центры теснят жилье».