В Ростове мужчину приговорили к 22 годам заключения за участие в ИГ

Южный окружной военный суд вынес приговор Николаю Глазунову, который находясь в заключении, вступил в ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация) и пытался найти сторонников. Мужчина был осужден по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности запрещенной организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), сообщает пресс-служба суда.

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2020 года Николай Глазунов, являясь заключенным исправительной колонии в Ставропольском крае, принес присягу запрещенной террористической организации «Исламское государство». Аудиозапись с присягой он отправил неустановленному лицу, также состоящему в ИГ. С января по март 2021 года мужчина убеждал других заключенных также вступить в террористическую организацию.

По решению суда Николаю Глазунову по совокупности приговоров назначено наказание в виде заключения сроком 22 года в колонии особого режима, с отбыванием срока в 4 года в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Назарова