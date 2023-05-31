В Свердловской области вынесли приговор фигурантам дела о ДТП с восемью погибшими

Городской суд Лесного (Свердловская область) вынес приговор фигурантам резонансного уголовного дела о ДТП с восемью погибшими. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что водителю автобуса, попавшего в аварию, назначили четыре года колонии по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Однако суд из-за смягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 62 УК РФ) наказание заменил на четыре года принудительных работ. Директор компании «Нижнетуринское АТП» приговорен к одному году ограничения свободы по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел рано утром 10 июня 2021 года в городе Лесной (закрытое административно-территориальное образование). Как установило следствие, пассажирский автобус компании «Нижнетуринское АТП» ехал по улице Калинина в поселок Горный. Из-за неисправности тормозной системы водитель автобуса не смог снизить скорость и не стал совершать поворот, как требует схема маршрута. В результате он потерял управление.

Автобус протаранил ворота комбината «Электрохимприбор» (входит в госкорпорацию «Росатом»), въехал на территорию предприятия, сбив пешеходов, многие из которых шли на работу. От полученных травм погибли восемь человек. Десять человек, включая пассажиров автобуса, получили травмы разной степени тяжести.

В полиции отмечали, что «в этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше». «В салоне неуправляемого автобуса находилось более 40 пассажиров. Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни»,— рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело о выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ч. 3 ст. 266 УК РФ) также было возбуждено в отношении механика ООО «Нижнетуринское туратрансагентство». Оно выделено в отдельное производство из-за болезни подсудимого.

Илья Смирнов, Екатеринбург