«Земное эхо», «Рок Нырок» и мастер-классы по керамике

В предстоящие выходные в столице Удмуртии на разных площадках города зазвучит рок. Для любителей жанра пройдет «Альтернативная тусовка», «Воскресный Rock» и выступит группа «Три дня дождя», а в деревне Большая Кивара состоится большой рок-фестиваль. Гостей также ждут на мастер-классы по керамике, спектакли и выставки картин. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

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Какие пройдут концерты?

В субботу, 3 июня, в BARROCK пройдет «Альтернативная тусовка» (18+). Гостей ждут выступления групп «THE STORM», «Project x», ГПГ «ИЖаки» и «Найти себя». Начало в 20:00, стоимость билетов — 200 руб.

3 июня, в субботу, в ДК «Металлург» выступит российская рок-группа «Три дня дождя» (16+). В программу войдут хиты и новые релизы, а гостей ждут качественный инструментал, драйв и лирика. Концерт начинается в 19:00, стоимость билетов — от 1,4 тыс. руб.

4 июня в BARROCK зазвучит «ВОСКРЕСНЫЙ ROCK» (18+). Для гостей выступят «Antamarta», «Solёное Небо» и «Дэнди». Концерт начнется в 20:00, билеты — 200 руб.

С 2 по 4 июня в деревне Большая Кивара в Воткинском районе Удмуртии пройдет рок-фестиваль «Рок Нырок» (18+). В субботу, 3 июня, участников мероприятия ждут выступления групп «Гудтаймс», «Огненное шоу», «Мара», «Арктида», «Калевала», «Лос Чототамос», «O.N», «Провод» и «Кода», а также «Цыгэнг». Группа сыграет свои хиты «Хулиган», «Быстрее», «Все мое», «Крыша», «На природе», а также исполнит свои новые треки, релиз которых состоится этим летом. Стоимость билетов на входе — 3 тыс. руб.

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Какие выставки можно посетить?

В эти выходные, 3 и 4 июня, в «Оранжерее искусств» последние дни работает персональная выставка молодой художницы Катерины Кассихиной (0+). Она раскрывает тему водной стихии, моря. В экспозиции представлены около 40 работ, которые раскрывают тему водной стихии и моря. Произведения выполнены маслом или гуашью на бумаге и картоне. Стоимость билетов — 150-200 руб.

В воскресенье, 4 мая, в Арт-резиденции заканчивает работать «Трогательная выставка трухи» (14+) автора Ксении Мацкевич из Санкт-Петербурга. Здесь представлены работы, созданные из текстиля в различных техниках: сотканные, связанные, сшитые. Вход свободный.

До 9 июля в «Галерее» работает проект «Земное эхо» (0+) ижевской художницы Марины Алаевой. Картины демонстрируют взаимоотношения между человеком, природой и космосом, опираясь на идеи русского космизма. Вход свободный.

Какие посмотреть спектакли?

4 июня, в воскресенье, в Удмуртской государственной филармонии состоится моноспектакль «Евгений Онегин», в котором сыграет Дмитрий Дюжев (6+). Артист будет читать роман, сопровождая текст актерской игрой. Выступление пройдет под живую музыку, написанную специально для спектакля. Стоимость — от 2 тыс. руб.

Государственный театр оперы и балета 3 июня, в субботу, в 11:00 и 14:00 представит семейный мюзикл «Алиса в Стране чудес» (6+). Зрителей ждет классическая, любимая история о приключениях девочки Алисы, угодившей в самую настоящую сказку. Стоимость билетов начинается от 300 руб.

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На какие мастер-классы сходить?

В субботу, 3 июня, «Творческая мастерская» приглашает на мастер-класс по керамике. В 14:00 участникам предложат создать тарелку — 1,2 тыс. руб., в 16:00 — вазу, в 18:00 — чайную пару или молочник. Здесь же, в 18:00, гости смогут освоить технику тай-дай и расписать любую вещь из хлопка. Необходима предварительная запись.

В «Оранжерее искусств» 3 июня в 15:00 начнется мастер-класс Марии Медведевой по созданию интерьерной картины на сэндвич-панели «Звуки моря» (6+). Стоимость — 350 руб. Необходима предварительная запись.

Днем позднее, 4 июня, здесь же пройдет занятие по созданию открытки в графической технике «Летние цветы» (6+). Гостей ждут к 15:00, стоимость — 350 руб. Необходима запись.

Какие пройдут марафоны?

4 июня на набережной пруда в 9:00 состоится всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (0+). Маршрут мероприятия проляжет от улицы Кирова до улицы 14-й через набережную и улицу Милиционную. На время мероприятия движение транспорта будет перекрыто.

Подготовила Софья Лямина