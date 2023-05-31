В Саратовской области возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика под бетонной плитой

Следователи Балашова завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), после гибели под бетонной плитой восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, около двух часов дня 28 мая гулявший ребенок пришел на неогороженный строительный участок, организованный, как выяснили следователи, 58-летним мужчиной для строительства гаража в ГСК-2013. Мальчик взобрался на расположенные там бетонные плиты, не удержался, упал, и его голову придавила другая плита.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Застройщиком гаража были нарушены правила безопасности при выполнении строительных работ», — говорится в релизе.

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств.

Дарья Васенина