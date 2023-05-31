Публичные слушания по исполнению бюджета Уфы в 2022 году состоятся 5 июня

Горсовет Уфы назначил дату проведения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета в 2022 году. Мероприятие состоится в большом зале в здании мэрии.

Жители Уфы, планирующие выступить на публичных слушаниях, должны предварительно зарегистрироваться и подать письменные предложения в комиссию по подготовке и проведению мероприятия.

Как следует из отчета, в 2022 году поступления в бюджет Уфы увеличились на 7,6%, до 16,86 млрд руб. Налоговые доходы составили 13,67 млрд руб., неналоговые — 3,2 млрд. Еще 29 млрд руб. город получил в качестве безвозмездных поступлений: дотаций, субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов и других.

Расходы бюджета Уфы составили 45,6 млрд руб. Наибольшими статьями расходов стали образование (15,6 млрд), национальная экономика (13,3 млрд) и жилищно-коммунальное хозяйство (10,2 млрд).

Наталья Балыкова

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