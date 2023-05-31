В Башкирии открылся филиал госфонда «Защитники Отечества»

Филиал госфонда «Защитники Отечества» открылся в Башкирии, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Основная задача фонда — поддержка ветеранов СВО и их семей. По словам господина Хабирова, «для персонального сопровождения воинов-земляков и их родных» в республике подготовили 40 социальных координаторов. К концу года их количество должно увеличиться до 180. «Они хорошо разбираются в проблемах семей ветеранов СВО и будут помогать в их решении. Работать они будут в каждом городе и районе республики»,— отметил глава региона.

Олег Вахитов

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