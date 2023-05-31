Имущественный комплекс омского ЗАО «Русь» выкупил бывший гендиректор компании

В рамках банкротства аграрной компании «Русь», зарегистрированной в Омской области. Реализован имущественный комплекс должника. Единым лотом проданы объекты недвижимости, транспортные средства, оборудование и т.д. На торги была подана одна заявка – от предпринимателя Игоря Николаенко, с которым и был заключен договор купли-продажи по начальной стоимости 114,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Николаенко руководил ЗАО «Русь» с 2013 по 2016 год. Компания была признана банкротом в октябре 2015 года. «Русь» владела долями в Азовской птицефабрики в Свердловской области, омскими ООО «Русь», ООО «ТД Оптима», ООО «Хлебная база 35» и т.д.

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Оксана Павлова