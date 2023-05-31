В ТОР «Саров» планируют привлечь восемь инвестпроектов на 3,5 млрд рублей

Еще восемь новых инвестиционных проектов на 3,5 млрд руб. и созданием 315 новых рабочих мест в перспективе планируется привлечь на территорию опережающего развития (ТОР) «Саров» в Нижегородской области. Об этом сообщил генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Сейчас ТОР проходит «перезагрузку», цитирует господина Пегина пресс-служба компании. В правительство РФ направлена заявка на расширение преференциальной территории, для резидентов которой действует налоговые льготы. В ее состав планируется включить 14 участков общей площадью 46,3 га, среди которых технопарк «Саров».

В ближайшей перспективе в ТОР планируется реализация семи новых инвестпроектов на 1,8 млрд руб., налоговые поступления в бюджеты составят 11,3 млрд руб. за десять лет.

С момента создания ТОР за шесть лет в закрытую преференциальную зону удалось привлечь пять резидентов. Общий объем инвестиций составил 1% от плановых показателей эффективности.

Владимир Зубарев