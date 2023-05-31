«Машина внешне чем-то похожа на американский Ram»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о китайском автомобиле, который был представлен на выставке в «Крокус Экспо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Мы, конечно, не Америка, где на пикапах ездят чуть ли не четверть автовладельцев. У нас подобного рода транспорт всегда считался нишевым товаром. Тем, кому такая машина была нужна по хозяйству, покупали «Газель». Поклонники же активных видов спорта, которым открытый кузов нужен был для перевозки, например, квадроцикла, больших продаж, понятно, не сделают.

Впрочем, лет двадцать назад, когда китайский автопром еще не был в России фактически монополистом и не мог себе позволить таких цен, как сегодня, у нас успешно продавались пикапы концерна Great Wall. Уже через пару лет кузов ржавел так, что сквозь пороги можно было просунуть в салон руку, но с задачей своей — в основном это был бизнес торговцев с оптовых рынков — они справлялись отлично.

Сегодняшние пикапы из Китая — это, конечно же, совсем другая история. На днях в «Крокус Экспо» прошла выставка, на которой марка Foton показывала свои грузовики, фургоны, а также обновленный пикап Tunland G7. Большая машина с огромной хромированной решеткой внешне чем-то похожа на американский Ram.

Кроме внешности, обновленный пикап получил дизельный двигатель семейства Aucan объемом 2,0 л и мощностью 163 л.с., а также 8-ступенчатую автоматическую коробку передач от марки ZF. Переработан был и интерьер, что дало повод представителям Foton утверждать, что Tunland теперь один из наиболее комфортных и богато оснащенных пикапов на нашем рынке.

Автомобили поступят в продажу ближе к августу, цена — под 3,5 млн руб. Ходили слухи, что Foton планирует локализовать сборку Tunland G7 на калининградском «Автоторе», что могло бы снизить цену, но на выставке представители марки это не подтвердили. Зато пообещали в следующем привезти в Россию еще два пикапа Foton — модели Mars 7 и Mars 9. Если Tunland G7, несмотря на все свои обновления, это довольно возрастная модель, представленная еще в 2019 году, то китайские «марсоходы» — это, можно сказать, новейшая разработка Foton.