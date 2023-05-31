Штормовое предупреждение объявлено в Калмыкии с 31 мая по 2 июня

В связи с неблагоприятными погодным условиями на территории Калмыкии объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

По данным спасателей с 18:00 31 мая и вплоть до конца суток 2 июня в регионе ожидаются ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20-25 м/с.

«Прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения»,— сообщили в ГУ МЧС.

Также возможна гибель сельскохозяйственных культур.

Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности, избегать плохо закрепленных конструкций и опасных участков местности.

Анастасия Назарова