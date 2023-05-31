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Наркопритон обнаружили полицейские в сарае в деревне Подмой в Удмуртии

В Удмуртии в селе Подмой сотрудники полиции обнаружили наркопритон в сарае одного из домов, сообщает пресс-служба МВД по республике. В помещении обнаружили двух мужчин в состоянии наркотического опьянения, наркотики кустарного производства, а также предметы и вещества для его приготовления.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Установлено, что 48-летний хозяин дома предоставлял сарай наркозависимым лицам для приготовления и употребления запрещенных веществ. В качестве оплаты гости приносили ингредиенты.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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