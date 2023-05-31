В Свердловской области вынесли приговор по делу о резонансном ДТП с восьмью погибшими

В ЗАТО Лесной (Свердловской области) вынесли приговор фигурантам уголовного дела о ДТП, в ходе которого автобус протаранил ворота проходной комбината «Электрохимприбор». Напомним, в результате аварии погибли восемь человек, еще десять получили травмы.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что водитель автобуса Александр Зелев был приговорен к четырем годам колонии за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек (ч.5 ст.264 УК РФ). Однако из-за смягчающих оснований (ч. 2 ст. 62 УК РФ) наказание ему заменили на четыре года принудительных работ. Директор «Нижнетуринского АТП» Юрий Сивков был приговорен к одному году ограничения свободы за ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 10 июня 2021 года. По данным следствия, автобус протаранил ворота проходной комбината «Электрохимприбор». Силовики считают, что инцидент произошел в результате неисправности автобуса, за состояние которого должна была отвечать транспортная компания. ДТП произошло из-за неработоспособного состояния рабочей и стояночной, а также вспомогательной тормозной системы автобуса.

Уголовное дело также было возбуждено в отношении механика транспортной компании, но оно выделено в отдельное производства из-за болезни подсудимого.

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