Инвестиционный потенциал Ярославской области превышает предложение

Несмотря на существенный рост промышленного производства (110% в первом квартале 2023 года), инвестиционный потенциал Ярославской области далеко не исчерпан, рассказал «Ъ-Ярославль» первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Авдеев

Фото: Правительство Ярославской области Максим Авдеев

Фото: Правительство Ярославской области

«На сегодняшний момент темп инвестирования в страну принципиально не изменился. В Россию вообще. Хотя, конечно, было некое ожидание, что закрытие границ, проблемы с нашими капиталами за рубежом, банковские барьеры, и прочее должны привести к тому, что деньги потекут в страну. Было ожидание роста внутреннего инвестирования за счет тех, кто возвращает капиталы, кто хранил невостребованное. Но на сегодняшний момент такого, чтобы инвесторы стояли у меня в приёмной с вопросом "куда вложить деньги?", нет. Мы по-прежнему работаем индивидуально с каждым, ищем ниши»,— рассказал Максим Авдеев.

По оценке господина Авдеева, наиболее острая потребность в инвестициях существует в химической отрасли.

«Наиболее острая потребность в инвестициях сегодня, на мой взгляд, в широком смысле во всем, что связано с химией и нефтехимией. Мы анализировали рынок. Как ни удивительно, очень большой импорт был этой продукции. Теперь ее нужно замещать. Сектор сложный, требующий промежуточных компетенций, но не настолько критически значимый, как, например, двигателестроение. Двигатели мы начали делать свои — порвемся, но сделаем. А вот крем для рук — это из серии «пусть рынок сам отрегулирует». А рынок не дорастает до нужных объемов и технологий. И спектр нужной продукции очень большой. Государство действует разумно, предлагая офсетные контракты, ищет способы аккумулирования спроса под подобного рода производства. Мы тоже пробуем аккумулировать заказ, в том числе региональный, и предлагаем обменять на инвестиции того или иного вида производства»,— пояснил Максим Авдеев.

По словам первого заместителя председателя правительства региона, основой инвестиционного потенциала Ярославской области являются туризм и сервисы для существующих развивающихся производств. Именно в этих областях наблюдается наибольшая активность инвесторов.

По данным правительства области, в 2022 году количество ночующих туристов в Ярославской области превысило 2 млн человек. Туристы потратили в регионе более 11 млрд рублей.

Антон Голицын