Синоптики прогнозируют дождь во второй половине дня в среду

Во второй половине дня в среду, 31 мая, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник регионального Гидрометцентра, главный синоптик города Александр Колесов.

«Атмосферный фронт медленно подходит к городу, но основной дождь будет во второй половине дня. Поступающий за ним холодный воздух с севера и будет определять фон температуры в ближайшие несколько дней. Самые холодные дни в Санкт-Петербурге — 2 и 3 июня, днем максимальная температура всего +11…+13 гр. Потом начнет постепенно теплеть»,— рассказал господин Колесов.

По словам специалиста, сегодня — относительно теплый день на фоне последующего похолодания, температура воздуха в Петербурге — до +15…+17 градусов, что близко к норме.

Напомним, что на 31 мая власти Петербурга ранее объявили «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Сообщалось, что действовать он будет в городе в среду с 09:00 до 21:00.

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