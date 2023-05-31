Часть сквера в Новой Охте выставили на продажу под строительство спорткомплекса

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу за 90 млн рублей земельный участок на улице Корнея Чуковского в микрорайоне Новая Охта в Санкт-Петербурге. По ПТТ здесь разрешено строительство крытого спортивного объекта.

Участок расположен между КАД и Муринской дорогой в окружении жилой застройки. Продажа ведется по поручению частного собственника, отмечает пресс-служба РАД.

«В данной локации можно уверенно планировать строительство полноценного спортивного комплекса с бассейном, крытыми спортзалами, спортивными секциями и SPA-центром, который можно было бы посещать всей семьей. Инвестор, который создаст в районе подобный проект, может быть уверен в его 100%-й заполняемости»,— отмечает заместитель руководителя Департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

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