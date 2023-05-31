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Глава СК ждет доклад о расследовании смерти ребенка в Нижегородской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти малолетнего ребенка в Нижегородской области, сообщили в информационном центре ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там отметили, что в регионе возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По данным следствия, из-за действий медиков, принимавших роды в 2016 году, у младенца возникло необратимое заболевание, спустя шесть лет он скончался.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Владимир Зубарев

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