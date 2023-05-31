«Россети Тюмень» провели масштабные учения на Ямале

«Россети Тюмень» провели однодневные командно-штабные учения в Ямало-Ненецком автономном округе. Профилактические мероприятия прошли в связке с территориальными сетевыми организациями, сотрудниками ЕДДС и управлений ГО и ЧС.



По легенде учений, на территории арктического региона произошло резкое понижение температуры воздуха до минус 50 °C. Гололедно-изморозевые отложения вызвали условное отключение двух высоковольтных линий, отчего оказались обесточены 11 подстанций, питающих более 200 тысяч жителей и социально значимые объекты Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма.

Для устранения последствий условного технологического нарушения энергетики оперативно развернули резервные источники питания, обеспечив потребителей светом и теплом. В рамках восстановительных работ специалисты выполнили ремонт поврежденных энергообъектов. Благодаря слаженным действиям муниципальных служб и персонала «Россети Тюмень» ликвидация условного инцидента завершилась с опережением регламентированного срока. Участие в тренировке приняли порядка 100 человек и 32 единицы техники.

Тренировка подтвердила готовность персонала оперативно принимать оптимальные решения при возникновении технологических нарушений. Эффективное взаимодействие энергетиков с муниципальными службами позволяет обеспечивать надежное электроснабжение жителей и предприятий ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области.