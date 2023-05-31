Председатель правительства Удмуртии: одна из ключевых задач власти — преодоление кадрового дефицита

В Удмуртии из-за увеличения объема гособоронзаказа растет количество рабочих мест, однако кадровый резерв региона фактически исчерпан. В республике насчитывается свыше 18 тыс. вакансий, из которых порядка 5 тыс. приходится на сферу промышленности. При этом официально ищет работу чуть менее 5,5 тыс. жителей Удмуртии. Об этом рассказал председатель правительства республики Ярослав Семенов в рамках круглого стола «HR-стратегии промышленных предприятий», организованного «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Суворов Фото: Сергей Суворов

Как отметил господин Семенов, преодоление кадрового дефицита — одна из ключевых задач, которая стоит перед органами власти. Для этого в Удмуртии реализуются программы дополнительных мер поддержки работодателей, в их числе программа «Стимулирование найма». В ее рамках предприятиям оборонно-промышленного комплекса возмещаются затраты на выплату зарплаты отдельным категориям граждан. В 2023 году данная мера позволит трудоустроить не менее 485 граждан, при этом 215 человек уже приняли на работу.

Кроме того, компенсируются расходы предприятий на профессиональное обучение работников сферы ОПК. В плане этого года — охватить свыше 950 человек. Вместе с тем в рамках нацпроекта «Демография» организовывается профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан. В 2023 году мерой воспользуются порядка 1,8 тыс. человек.

В круглом столе по видеоконференцсвязи принял участие депутат Госдумы России Олег Гарин, который подчеркнул, что акцент следует сделать на современных и гибких принципах работы вузов и учебных заведений среднего профессионального образования с предприятиями.

В свою очередь заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов заявил, что предприятия не справляются тем трудовым ресурсом, который на данный момент есть в регионе. Господин Краснов подчеркнул, что к работе необходимо привлекать жителей других регионов, однако на данном этапе возникают препятствия.

В частности, по словам Игоря Краснова, плюсовая миграционная политика возможна только при глубоком планировании гособоронзаказа на 5-10 лет. Данное решение позволит проводить взвешенную кадровую политику со своевременной подготовкой инженеров и рабочих нужного профиля, а также позволит в будущем избежать высокого уровня безработицы, когда предприятия вернутся к прежним объемам производства.

Среди предложенных мер были озвучены отсрочка от прохождения срочной военной службы для выпускников СПО, а также компенсация промышленным предприятиям затрат на инновационную деятельность и на оборудование лабораторий при вузах.