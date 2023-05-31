Михаил Евраев обсудил развитие Переславля-Залесского с и.о. главы округа

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Переславля-Залесского Дмитрием Зяблицким, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Михаила Евраева с Дмитрием Зяблицким

Фото: Правительство Ярославской области Встреча Михаила Евраева с Дмитрием Зяблицким

Фото: Правительство Ярославской области

«Вы уже две недели работаете в новой должности. Хочу услышать вашу комплексную оценку ситуации и план по развитию Переславля-Залесского. Конечно, людей в первую очередь интересуют вопросы здравоохранения, дорог, благоустройства, ЖКХ — у вас очень сложная ситуация с сетями. Нужно наводить порядок, это главное, чего не хватает на территории»,— сказал Михаил Евраев.

Дмитрий Зяблицкий проинформировал губернатора о ходе работ по благоустройству берега Плещеева, которые планируется завершить 1 августа. Особое внимание к замене сетей теплоснабжения, на которое правительство России выделило 1 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что проект очень важный, а сроки исполнения должны быть выдержаны.

«У вас, по сути, два с половиной месяца на реализацию. Это очень жесткие сроки, нужен подрядчик с большим количеством техники и людей. Это огромные деньги, которые мы с большим трудом получили из федерального бюджета»,— сказал Михаил Евраев.

Глава региона напомнил, что, кроме замены сетей, необходимо установить современные счетчики с автоматической передачей данных, чтобы обеспечить прозрачность сферы ЖКХ в округе.

Дмитрий Зяблицкий рассказал губернатору о подготовке к ремонту улицы Свободы в Переславле-Залесском, который планируется начать в середине июля.

В 2023 году по решению губернатора Переславль-Залесский получит более 200 млн рублей на ремонт дорог. Еще 30 млн рублей городскому округу выделено на ремонт подъездов к соцучреждениям.

Антон Голицын