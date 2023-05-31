Главгосэкспертиза утвердила проекты седьмого и восьмого энергоблоков ЛАЭС

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства энергоблоков №№ 7 и 8 Ленинградской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции в среду, 31 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Росэнергоатом» Фото: «Росэнергоатом»

«Эксперты признали соответствие проекта и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов в области ядерной, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям»,— говорится в сообщении.

Новые энергоблоки будут относиться к типу ВВЭР-1200, отличающимся повышенной на 20% по сравнению с аналогичными установками мощностью и сроком службы до 60 лет. Седьмой энергоблок планируется запустить не раньше 2030 года. Его строительство начнется в ближайшие месяцы.

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