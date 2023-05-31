В Прикамье адресную помощь получили уже более 3 тыс. семей участников СВО

В Пермском крае составлен «социальный паспорт» семьи каждого мобилизованного. С февраля 2023 года адресную помощь получили более 3 тыс. семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом на заседании краевого правительства сообщила председатель Общественной палаты края Лилия Ширяева.

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С февраля в каждой территории края начали работу муниципальные центры поддержки «Помощь здесь». Они созданы для комплексного решения вопросов всех участников спецоперации и членов их семей. По словам главы краевого минсоцразвития Павла Фокина, в центры поступило 1,8 тыс. обращений от участников СВО и членов их семей. Из них 556 обращений было принято через личный прием граждан, более 1,3 тыс. поступило на единый номер горячей линии 122.

«На сегодняшний день по 86% обращений вопрос решен, еще 14% находятся в стадии решения»,— отметил господин Фокин. По информации ведомства, всего было решено 720 вопросов, связанных с получением социальной и бытовой помощи, соцвыплат и денежного довольствия. Еще 675 человек проконсультированы по условиям военной службы, 124 жителям оказана помощь в получении информации о военнослужащем, 122 — в получении юридической, психологической, медицинской помощи и помощи в сфере образования.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» возглавил Константин Строгий, ранее занимавший должность куратора центра помощи. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» подписал президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2023 года. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Пермский филиал фонда расположился в здании Дома офицеров Пермского гарнизона по адресу: ул. Сибирская, 59. Фонд будет оказывать консультационные услуги участникам СВО в получении мер поддержки, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, решении бытовых вопросов.