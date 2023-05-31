Определен подрядчик по ремонту дорог в центре Перми

Ремонтом дорог в центральном планировочном районе Перми займется АО «Уралмостострой». Подрядчик приступит к работе на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

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Подрядчику предстоит отремонтировать около 18 тыс. кв. м дорожного покрытия и семь улиц: ул. Пушкина от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева, Куйбышева от Ленина до Екатерининской, Петропавловскую от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда», ул. Крисанова от Петропавловской до Монастырской, ул. Николая Островского от ул. Достоевского до Советской, ул. Советскую от Сибирской до ул. 25-го Октября, Екатерининскую от ул. Борчанинова до Крисанова. В рамках ремонта будет выполнено фрезерование проезжей части, устройство верхнего слоя, подъем уровня колодцев. Основные работы будут проводиться в ночное время во избежание создания заторов.

«Контракт заключен до первого сентября, однако планируем завершить работы раньше — ко Дню города»,— отметил Александр Русанов.