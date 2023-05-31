Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани в двух районах остаются подтопленными 469 домов

В Лабинском и Курганинском районах Краснодарского края по данным на 31 мая, подтопило 1 тыс. 872 придомовых территорий, сообщает краевой оперативный штаб.

Фото: t.me / official_kurganinsk

Фото: t.me / official_kurganinsk

В Лабинском районе из-за высокого уровня грунтовых вод наблюдаются повторные подтопления. Откачка воды ведется по заявкам жителей. Оценочная комиссия выявила 507 фактов подтопления придомовых территорий, в том числе 327 домов.

В Курганинском районе на данный момент остаются подтопленными 10 придомовых территорий. Здесь также идут работы по откачке воды. По данным регионального оперштаба, в районе произошло подтопление 1 тыс. 365 придомовых территорий и 142 домов.

Из-за сильных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов.

По сообщениям краевого оперативного штаба, вечером 29 мая в Курганинске в результате подъема грунтовых вод частично разрушился обводной канал в районе улицы Островского. Вечером на этой улице оказались подтопленными 20 придомовых территорий, еще восемь — на улице Гастелло. Полностью был перекрыт обводной канал.

Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках на Кубани продлено до 31 мая.

Андрей Пугачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...