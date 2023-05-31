На Кубани в двух районах остаются подтопленными 469 домов

В Лабинском и Курганинском районах Краснодарского края по данным на 31 мая, подтопило 1 тыс. 872 придомовых территорий, сообщает краевой оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / official_kurganinsk Фото: t.me / official_kurganinsk

В Лабинском районе из-за высокого уровня грунтовых вод наблюдаются повторные подтопления. Откачка воды ведется по заявкам жителей. Оценочная комиссия выявила 507 фактов подтопления придомовых территорий, в том числе 327 домов.

В Курганинском районе на данный момент остаются подтопленными 10 придомовых территорий. Здесь также идут работы по откачке воды. По данным регионального оперштаба, в районе произошло подтопление 1 тыс. 365 придомовых территорий и 142 домов.

Из-за сильных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов.

По сообщениям краевого оперативного штаба, вечером 29 мая в Курганинске в результате подъема грунтовых вод частично разрушился обводной канал в районе улицы Островского. Вечером на этой улице оказались подтопленными 20 придомовых территорий, еще восемь — на улице Гастелло. Полностью был перекрыт обводной канал.

Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках на Кубани продлено до 31 мая.

Андрей Пугачев