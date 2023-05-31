В Самаре на «Волгафесте» представят проекты развития пляжной инфраструктуры

В Самаре с 13 по 18 июня состоится фестиваль набережных «Волгафест». Он пройдет на первой очереди набережной. Темой проекта станет Любовь. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Накануне «Волгафеста» его организаторы провели конкурс пляжной архитектуры. На него поступило почти 100 заявок. Жюри в составе из экспертов в области архитектуры и искусства из ряда городов, включая Самару, Москву и Казань, отобрало три проекта.

Они будут представлены на самарской набережной до конца лета 2023 года.

Помимо этого на площадке фестиваля разместятся надувные, мягкие, высокие и низкие, а также интерактивные арт-объекты. В частности, архитектурное бюро «Дружба» представит объект «Волжский слон», с помощью которого можно будет в игровой форме взаимодействовать с Волгой и песком.

Также каждый вечер на «Волгафесте» в рамках театральной программы будет идти спектакль о создании мира силами любви. Музыку к постановке живьем исполнит номинант «Золотой маски» и премии имени Сергея Курехина Кира Вайнштейн, она же автор саундтрека к представлению.

Кроме того, выставочные площадки города покажут свои программы в музейном городке, который оборудуют на фестивале. Музыкальную часть «Волгафеста» представят группа из Махачкалы «Нееет, ты что», самарский ансамбль «Либерия» и московский проект «Наадя».

Помимо прочего на фестивале будет работать площадка «Замок для чудовищ». Ее кураторы, местные, а также пермские и томские творческие люди, помогут гостям с помощью психологических и художественных практик справиться с проблемами и победить страхи.

Каким был последний фестиваль набережных — в фотогалерее «Ъ-Волга» «Волгафест-2022».

Георгий Портнов