Бывший главный судебный пристав Прикамья осужден к десяти годам колонии

Пермский районный суд вынес приговор бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Его признали виновным во взяточничестве и приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб.

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По версии СУ СКР по Пермскому краю, господин Кожевников получил в общей сложности 38 взяток на сумму более 15 млн руб. Кроме того, вместе с подчиненной Александрой Мардановой главный пристав организовал схему обналичивания через счета отдела УФССП более 222 млн руб.

Сам бывший судебный пристав вины не признал. По его словам, обналичиванием и хищениями занималась Александра Марданова, которая затем оговорила начальника.