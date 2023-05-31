Татарстан в этом году может списать бюджетные кредиты на 7 млрд рублей

В этом году Татарстану могут простить бюджетные кредиты н 7 млрд руб. Об этом в ходе заседания комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам заявил глава Минфина региона Радик Гайзатуллин. Это может произойти в соответствии с механизмом развития инфраструктуры в субъектах РФ.

Господин Гайзатуллин добавил, что регионы могут списывать бюджетные кредиты, поскольку правительство России приняло соответствующие постановления. Согласно документам, сумма госдолга субъектов РФ уменьшается в том случае, если реализация инфраструктурных проектов дала рост налоговых платежей.

По его словам, в течение десяти ближайших лет республика может списать около 70% от объема госдолга, это 73 млрд руб. Общая сумма долга Татарстана составляет 103,5 млрд руб. Однако при этом бюджет региона по этому показателю соответствует федеральным требованиям, поскольку у него нет коммерческих кредитов, дефицит же не превышает 10%.

"Ъ-Казань"