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Снайперу Худобе стало худо

Украинский морпех осужден за убийство, совершенное из-за одних подозрений

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор украинскому морпеху Яну Худобе. По данным СКР и прокуратуры, 22-летний военнослужащий застрелил из снайперской винтовки мужчину, заподозрив, что тот может быть связан с ВС РФ. За это стрелку дали 23 года.

Ян Худоба на допросе

Ян Худоба на допросе

Фото: Следственный комитет РФ

Ян Худоба на допросе

Фото: Следственный комитет РФ

Верховный суд ДНР рассмотрел уголовное дело украинского военнослужащего Яна Худобы, которому следственными органами СКР инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды). Обвинение в суде представляла прокуратура объединенной группировки российских войск и сил в регионе

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, с мая 2021 года Ян Худоба проходил военную службу по контракту в войсковой части А-2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) вооруженных сил Украины, дислоцированной в городе Николаеве, в должности снайпера.

По данным следствия, вечером 18 марта 2022 года Худоба, вооруженный самозарядной снайперской винтовкой «Зброяр Z-Ю» калибра 7,62 мм, находился на улице Гонды в Мариуполе, вблизи детского сада №71. В это время он обратил внимание на мужчину в гражданской одежде, который шел по улице.

Украинский морпех заподозрил, что мужчина сотрудничает с российскими войсками и является «предателем». Он выстрелил прохожему в спину и ранил его.

Подойдя к упавшему на проезжую часть человеку, стрелок увидел, что тот еще жив, и добил жертву выстрелом из винтовки, сообщили в СКР.

Давая показания, Худоба подробно рассказал о событиях вечера 18 марта, отметив, что они с сослуживцем обыскали застреленного мужчины, но не обнаружили ничего «значимого» или свидетельствующего о связях с местными «сепаратистами» или российскими военными. 12 апреля Худоба вместе с другими морпехами, блокированными на территории завода имени Ильича в Мариуполе, сдался военнослужащим РФ.

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Мать погибшего рассказала, что ее сын проживал на улице Гонды. После начала СВО связь с ним была потеряна. 25 апреля после включения в Мариуполе и близлежащих населенных пунктах сотовой связи она узнала от подруги сына, что тот погиб и похоронен вблизи дома №2 «А» на той же улице. Женщина вместе с мужем нашла могилу, выкопала тело, а затем похоронила сына на кладбище. От жителей улицы Гонды женщина узнала подробности происшедшего. А еще они рассказали, что тело убитого солдатами ВСУ мужчины несколько дней до похорон во дворе пролежало на улице, так как вокруг шли бои.

В содеянном Ян Худоба раскаялся, а свою вину признал в полном объеме, говорится в материалах дела и суда. Несмотря на это, суд назначил ему 23 года колонии строгого режима.

Николай Сергеев

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