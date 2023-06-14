«Мы прогнозируем рекордный объем инвестиций, привлеченных в рамках ПМЭФ–2023»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Guide: Александр Александрович, какое количество инвестиционных проектов реализуется сегодня на территории Краснодарского края? На какую общую сумму?

Александр Руппель: В последние годы инвестиционная активность в нашем регионе вышла на максимальные темпы. Здесь много слагаемых: свою роль сыграла и пандемия, и геополитическая обстановка, и растущая естественная миграция в регион. Чтобы выстоять в экономическом шторме и продолжить курс на рост, нужно было пересмотреть парадигму работы с инвестициями.

Для понимания — долгие годы мы работали исключительно на «входящем потоке». Это давало нам стабильно порядка 500 млрд руб. инвестиций в год. Но в каждый кризис экономика замедляется, бизнес занимает выжидательную позицию, очень осторожно распоряжается средствами и ищет новые точки роста. И мы решили стать одной из этих точек, создав в регионе максимальный пул преференций для инвесторов и заняв проактивную позицию на федеральном уровне.

Как итог — сейчас у нас в активной стадии реализации 483 крупных (стоимостью свыше 100 млн руб.) инвестпроекта на общую сумму порядка 2,6 трлн руб. — это абсолютный рекорд в истории региона. Реализация этих проектов позволит создать 83 тыс. новых рабочих мест.

Мы смотрим аналитику по стране и видим, что сегодня портфель проектов Краснодарского края является одним из наиболее значимых по стоимости и многоотраслевому характеру. И конечно, мы лидируем в ЮФО: каждый второй крупнейший проект в федеральном округе — это проект на территории Краснодарского края.

Что особенно важно, трансформируется и отраслевая специализация бизнеса. Десятилетиями нас знали в стране только как житницу и здравницу. АПК, логистика, санкур, потребсфера, жилищное строительство были нашими традиционными сильными сторонами. Но современный Краснодарский край — это гораздо больше.

К примеру, у нас ударными темпами развивается промышленность. В 2015 году мы приняли региональный закон о промышленной политике, в 2016 запустили профильную программу, ее объем тогда составлял 14,4 млн руб. А уже по итогам прошлого года она «весила» 2,6 млрд руб. — рост в 185 раз. Это позволило за последние семь лет нарастить промышленный потенциал региона и вывести край в десятку наиболее эффективных промышленных субъектов страны. Только за прошлый год мы увеличили отгрузку больше чем на 11% и показали индекс промпроизводства 100,8% — на 1,4% выше, чем в среднем по стране.

Хороший темп набрал наш IT-сектор. Сегодня в Краснодарском крае работают порядка 1200 IТ-компаний, их объем услуг растет год от года и в прошлом году превысил 96 млрд руб. И мы укрепляем эту тенденцию, в том чиcле мерами господдержки: в прошлом году ставки УСН для цифрового бизнеса были снижены в зависимости от объекта налогообложения до 1% и 5%. В сложное время высвобожденные средства по сути помогли бизнесу сохранить штат своих сотрудников.

Еще один шаг навстречу информационным технологиям — строящийся в Краснодаре IT-парк, соглашение по которому было подписано в рамках ПМЭФ–2021. Проект реализует кубанский инвестор, который работает в сфере высоких технологий и не понаслышке знает о потребностях и проблематике отрасли. В связи с возрастающей потребностью в IТ-ресурсах за время строительства основные параметры проекта увеличились: объем инвестиций составил более 300 млн руб., площадь — 20 тыс. кв. м. Количество рабочих мест увеличилось в четыре раза — до 500. Но мы понимаем, что такие центры необходимы и в других городах региона, особенно в местах «естественного притяжения» IT-специалистов: на побережье и в горном кластере.

Я всегда говорил, что инвестиции — это игра вдолгую, и наши сегодняшние результаты — это плоды тех решений, которые мы принимали последние пару лет. Но если остановиться – можно очень быстро откатиться назад, поэтому в этом году мы наращиваем обороты. К примеру, создали Агентство по привлечению инвестиций, KPI которого строится именно на привлечении в регион новых проектов, без учета традиционного «входящего потока». И уже видим результаты: буквально за пару месяцев агентство привлекло проекты на сумму более 50 млрд руб.

G: Можете ли вы назвать инвестсоглашения, которые Краснодарский край планирует заключить в рамках Петербургского международного экономического форума?

А. Р.: За 2021 и 2022 годы мы заключили на ПМЭФ более 50 соглашений на 365 млрд руб. Сейчас преждевременно говорить об итогах форума 2023 года, мы еще ведем переговоры с инвесторами — в основном в таких отраслях, как санаторно-курортный комплекс, АПК, промышленность, финансовый сектор, связь. Мы прогнозируем рекордный объем инвестиций, привлеченных в рамках форума этого года. Только по линии санаторно-курортного комплекса планируем заключить соглашения на общую сумму более 200 млрд руб., это позволит инвестпортфелю отрасли превысить 500 млрд руб. Для сравнения — в 2019 году он составлял немногим больше 20 млрд.

Такой бум «курортного» строительства стал возможен благодаря беспрецедентной поддержке санаторно-курортной отрасли в последние годы. На краевом уровне особенно отмечу запрет на жилищное строительство в 500-метровой зоне, налоговую льготу для новых объектов на 10 лет и компенсацию части процентов по кредитам на реконструкцию и модернизацию.

G: Как в Краснодарском крае реализуется политика по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов?

А. Р.: Помните, как в сказке: «Иногда надо бежать, чтобы оставаться на месте. А если хочешь куда-то попасть, то надо бежать в два раза быстрее». С инвестициями дело обстоит именно так. Я уже говорил, что мы набрали хороший темп. Больше 10 лет разного рода федеральные рейтинги оценивают инвестклимат региона как комфортный. Но успокоенность в этой части — путь к стагнации, а этого мы не можем себе позволить.

Поэтому с 2019 года мы почти в полтора раза увеличили количество мер господдержки бизнеса и их финансирование. В прошлом году вошли в число семи пилотных регионов по реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток». В его рамках планируем ускорить процесс реализации инвестпроектов в два раза: с четырех до двух лет. Это позволит бизнесу сэкономить время и деньги и вкупе с действующими преференциями станет козырем Краснодарского края в борьбе за инвестора.

В прошлом году подготовлено беспрецедентное количество нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата. Мы внедрили статус регионального инвестиционного проекта, расширили перечень видов деятельности по инвестналоговому вычету и увеличили его размер с 50% до 70%, утвердили перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения, — это позволит по упрощенной процедуре получать земельный участок в аренду без проведения торгов, снизили арендную плату за землю при реализации масштабного инвестиционного проекта до 0,34% от кадастровой стоимости.

Ввели беспрецедентную меру поддержки для импортозамещающих производств — компенсацию 30% затрат. К примеру, если проект стоит 1 млрд руб. — 300 тыс. регион субсидирует, это невозвратные для инвестора средства.

Сейчас в Краснодарском крае доступны все основные формы государственной поддержки: субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии. В прошлом году их совокупный объем вырос еще на 16% и достиг 36 млрд руб.

G: Как изменилась география инвесторов? Сказались ли на инвестиционном потенциале Краснодарского края антироссийские санкции и уход из страны многих крупных международных компаний?

А. Р.: Что касается географии инвесторов, она не претерпела существенных изменений. Конечно, мы стали более ориентированными на «внутреннего инвестора», но это не случилось по щелчку пальцев. Не будем забывать, что санкционная политика стран, как сейчас принято говорить, «коллективного Запада», ведется с 2014 года. Тогда же был разработан и внедрен первый комплекс мер поддержки как на федеральном, так и на краевом уровне.

С одной стороны, эти меры стимулировали отечественных производителей наращивать мощности, модернизировать производства и выпускать новые виды продукции, с другой — создали комфортные условия для развития собственных технологий.

Благодаря этому мы наработали серьезные компетенции в сельхозмашиностроении, пищевом машиностроении, энергетическом машиностроении, малой механизации. За последние пять лет мы создали и нарастили новую отрасль — пищевое машиностроение, как раз благодаря «окну возможностей», которое открыла пандемия и санкции. Сейчас мы сами производим оборудование для кафе, ресторанов, пищеблоков социальных объектов, пищевой промышленности. Несколько лет назад никто в это не поверил бы. Теперь крупнейшие виноделы гордятся тем, что им поставляют технику и оборудование краевые производители.

Благодаря этому же «окну возможностей» по итогам прошлого года объем производства лекарств и материалов, применяемых в медицине, увеличен почти на 40%, химических веществ — на 23%, готовых металлических изделий — на 21,5%, металлургической продукции — почти на 13%. По итогам первого квартала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза вырос объем производства текстиля и в полтора раза — мебели, лекарств и медматериалов. Также увеличено производство электрического оборудования, металлических, резиновых и пластмассовых изделий.

В ближайшее время мы планируем запустить более 10 новых производств импортозамещающей продукции. Это новые производства сельхозтехники и компонентной базы, бумаги и тарного картона в Кавказском районе, элементов питания и лекарств в Крымском районе, основы для фармпрепаратов в Северском районе.

В Краснодаре расширяют линейку радиоэлектроники, нейросетевых камер и электронных модулей, мусоросортировочных автоматических комплексов, а также создают производство красок для полиграфии, текстурированных нитей и другой промышленной продукции, которая заменит импортные аналоги.

Конечно, было бы нечестно заявлять о том, что санкции никак не отразились на экономике и страны, и нашего региона. Но краха, который нам предрекали, не произошло. Если помните, был афоризм про то, что китайский иероглиф «кризис» можно прочитать и как «опасность», и как «возможность». Я не знаток китайского языка, но для Краснодарского края мы выбрали однозначно второй вариант.

G: Какие страны сегодня рассматривают Краснодарский край как выгодный регион для инвестиций? В каких направлениях?

А. Р.: Работа по привлечению иностранных инвестиций продолжается, хотя, конечно, в меньших объемах. Вектор данной работы в силу естественных причин сместился на дружественные страны: прежде всего это страны ЕАЭС, СНГ, Азии, Ближнего Востока. Нас интересует стратегическое партнерство с Турцией, Ираном, КНР, Индией. Серьезный рывок в последние пару лет мы сделали в отношениях с Республикой Беларусь: в прошлом году было заключено первое в истории соглашение на уровне Республики не со страной, а с отдельным ее регионом — Краснодарским краем.

После этого сотрудничество Кубани и Беларуси вышло на новый уровень. Мы планируем, что в этом году площадка Минского тракторного завода в нашей станице Староминской выйдет на производство 1000 тракторов в год. Запланировали разместить в Краснодаре новый торгово-сервисный центр МТЗ, помогли предприятию подобрать подходящий участок.

В этом году, кстати, запускаем новую меру поддержки по линии промышленности, направленную на развитие инженерно-технических центров на базе наших промышленных предприятий. Планируем, что один из первых таких центров будет создан на площадке МТЗ в Староминской для развития производства собственных тракторов для садов и виноградников. Перспективные направления также связаны с поставками различных видов общественного транспорта для наших городов, есть понимание совместной будущей работы по линии АПК, в курортной сфере.

В целом Краснодарский край открыт для сотрудничества в любой сфере и готов предложить потенциальным инвесторам широкий спектр возможностей для эффективного инвестирования.

G: Остается ли Краснодарский край популярным направлением для переезда граждан из других регионов России? Как миграционный прирост сказывается на экономическом потенциале региона?

А. Р.: Вне всякого сомнения, остается. Мы видим высокий уровень естественной миграции и задача власти — создавать условия, чтобы люди могли реализовать свой потенциал. Это может быть как создание и развитие собственного бизнеса (а сегодня мы занимаем четвертое место по количеству МСП в стране), так и работа в найме на существующих предприятиях, разработка стартапов, гуманитарная сфера. Во всех этих направлениях мы ведем работу и готовы предложить поддержку в совершенно разных форматах.

G: Каким вы видите Краснодарский край в будущем: аграрным, промышленным или туристическим регионом?

А. Р.: Секрет успешного развития Краснодарского края — комплексное и последовательное развитие отраслей экономики. Еще в 2018 году мы сформулировали для себя приоритетные направления развития в долгосрочной перспективе, составили и приняли «Стратегию–2030» — своеобразную экономическую конституцию региона. Она содержит очень амбициозные цели, и, несмотря ни на какие сложности, мы не отступаем от нее в сторону уменьшения каких-либо показателей.

Диверсифицированная экономика позволяет нам легче проходить кризисные ситуации, не делая ставку на какие-то одну–две «сильные» отрасли.

В конечном счете, давайте представим, что экономика — это колесо, а отрасли экономики — его спицы. Очевидно, что колесо «поедет» тогда, когда все спицы будут равномерно развиты. А мы хотим, чтобы наша экономика «ехала». И ехала быстро.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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